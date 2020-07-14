【持續更新】恒指半日跌436點　中午收市報25335點

美股三大指數高開低走，道指最多升564點，收市報26085點，微升10點。納指曾升近2%，再度破頂，觸及10824點即市新高，但收市要倒跌逾2%，報10390點，下跌226點。多隻巨型科網股破頂後倒跌，關注港股科技股今日表現。

【12:26】恒指半日跌436點

恒指中午收市報25335點，跌436點；國指收市報10365點，210點，1,038.1億元。

騰訊（0700）跌3.4%，中午收市報522.5元，跌3.4%；阿里（9988）跌6.1%，中午收市報238.8元，網易（9999）跌4%，中午收市報144.6元，美團（3690）跌4%，中午收市報197.7元。

政府收緊限聚令，不利本地消費及餐飲股，九倉置業（1997）跌2%，中午收市報32.2元，大家樂（0341）跌2.4%，中午收市報14.56元，莎莎（0178）跌0.8%，中午收市報1.25元。

不過濠賭股卻在放寬往來澳門措施刺激下上揚，金沙（1928）升5%，中午收市報32.35元，永利（1128）升7.3%，中午收市報14.4元。

【11:41】內地股市半日跌 上證跌1.1%

內地股市半日低收，上證中午收市報3405點，跌37點或1.1%，深成中午收市報13911點，跌237點或1.7%，滬深300中午收市報4792點，跌60點或1.2%，創業板中午收市報2832點，跌56點或2%。

【10:40】恒指曾跌逾500點 騰訊跌穿520元

恒指最多曾跌逾500點，低見25254點，成交額超730億元。科技股跟隨美股回吐，騰訊（0700）曾跌逾4%，低見517.5元。阿里（9988）跌逾6%，報238.8元。

熱炒半導體板塊亦向下，中芯國際（0981）跌5.7%，報39.55元；華虹半導體（1347）跌7%，報34.75元。

【10:29】比亞廸回吐逾9% 吉利跌逾6%

Tesla隔晚破頂後倒跌逾3%，相關概念股降溫，比亞廸（1211）昨高見90元後，今早回吐逾9%，報81.3元，成交額8.5億元。

車股轉弱，正申請啟動科創板上市的吉利（0175）亦跌6.4%，報17.84元；長城汽車（2333 )跌4.6%，報6.39元。

【10:25】思捷股價跌9%

思捷（0330）再獲單一大股東﹑維他奶（0345）後人羅琪茵增持，最新持股比例為18.18%。不過未對今早股價帶來刺激作用，最新報1.11元，跌9%。

恒指跌勢擴大，最新報25450點，跌321點；國指最新報10413點，跌162點。

【09:46】 國泰「11供7」過關 股價逆市穩

國泰﹙0293﹚逾300億元集資計劃，昨日獲股東以大比數通過，股價逆市企穩，報7元，升0.86%

3項普通決議案及兩項特別決議案均獲逾99%的贊成票，包括批准根據優先股認購協議設立、配發及發行優先股；批准供股。

國泰早前宣布「11供7」，集資約117億元。

【09:43】深成創板指數回軟

內地股市今早偏軟，上證最新報3443點，升不足1點或0.02%，深成最新報14102點，跌46點或0.3%，滬深300最新報4848點，跌4點或0.1%，創業板最新報2871點，跌18點或0.6%。

【09:20】恒指低開108點 騰訊低開2.2%

恒指低開108點，開報25663點。國指低開66點，開報10509點。「ATM」全線跌，騰訊（0700）跌2.2%，開報529元；阿里巴巴（9988）跌3.9%，開報244.4元；美團（3690）跌2.9%，開報200元。

港交所（0388）低開1.4%，報356元；平保（2318）跌0.7%，報87.55元；友邦（1299）平開報75元。