內媒﹕口罩原料產能大增　價格暴跌　批發價較高峰挫逾9成

內地傳媒報道，隨著口罩原材料產能大幅增加，原料價格明顯下跌。短短數個月，衝向口罩行業的廠商們發現，口罩需求未必符預期。

據《21世紀經濟報道》的報道，湖北一家口罩生產廠商表示，口罩價格在3月份最高，巔峰期價格一個1.6元（人民幣‧下同），利潤可以達到0.3元至0.5元。隨後，大量生產設備投產，原材料飽和，目前他們一個口罩的批發價在0.12元至0.18元。

新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行之下，口罩已成人們生活必需品。（Reuters）

這一價格距離巔峰時期已經跌去90%，但上述廠商仍然要堅持生產，與原料價格下跌，生產商仍有薄利。

一直以海外市場為主的成都瑞智健和醫療器械負責人表示，他們最高出貨價為每個1.45元，當時單個口罩利潤為0.6元至0.7元。前期口罩出貨價雖然高，但機器、員工和原材料的價格都比較高，因此利潤率大概在50%左右。

出口口罩利潤亦未見突出

目前來看，中國口罩生產呈現「外熱內冷」的局面，也就是出口口罩的廠商，盈利會比只在國內市場銷售口罩的企業好不少。

業內人士表示，首先是口罩出口需要做相應的認證，中國國內之前大批轉產口罩的企業，很多生產的其實是「三無」產品，因此外銷口罩的競爭相對較小。其次，很多外銷企業在原材料上把控較嚴，受市場的認可度也較高。

此外，口罩原材料產能大幅，原料價格已明顯下跌。以熔噴布為例，業內人士表示，之前熔噴布最高被炒到每噸70萬元，而現在採購價格是每噸3.6萬元，為最高價的5%，不過價格仍然一天一變。