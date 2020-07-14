A股跳水：北向資金流出超百億元人民幣　創業板一度跌近3%

撰文：宛然
最後更新日期：
A股早盤震盪調整，滬深兩市成交額連續第九個交易日破萬億元人民幣。
兩市低開後指數迅速走弱，創指跌1%，隨後震盪拉昇，滬指、創指一度翻紅。此後指數再度跳水下行，創指盤中一度跌近3%，兩市維持低位震盪態勢。
截至午盤，滬指報3405.30點，跌1.10%；深成指報13911.49點，跌1.68%；創指報2832.87點，跌1.96%。外資淨賣出A股約115.6億元，邁向3月13日以來最大。兩市成交額再度突破萬億大關。
盤面上，軍工、環保、傳媒娛樂、生物疫苗等板塊漲幅居前；光刻機板塊跌超3%，數字貨幣、電子支付、種業、消費電子等板塊跌幅均超2%。
開盤不到100分鐘，A股成交額即突破1萬億元。圖為2015年4月13日，在北京東直門中信建投證券營業部，一名股民在用手機查看股票行情。（新華社）
消息面上，中國海關總署發佈數據顯示，中國從4月份起出口連續3個月實現正增長，6月份進出口按年增長5.1%。以人民幣計價，中國6月出口按年增長4.3%，預期增長3.5%，前值增長1.4%。以人民幣計價，中國6月進口按年增長6.2%，預期下降4.7%，前值下降12.7%。
投資銀行中國國際金融股份有限公司指出，A股本輪上漲到目前為止仍具有基本面的支持。當前市場情緒高漲、日換手率達到5%以上的歷史警戒水準，歷史經驗表明可能短期市場波動可能加大。