A股大跌　北向資金大幅流出　金額為單日新高

A股全天震盪調整，滬深兩市成交額連續第九個交易日破萬億元人民幣。

綜合媒體7月14日報道，兩市低開後指數迅速走弱，隨後震盪拉昇，滬指、創指一度翻紅。此後指數再度跳水下行，創指盤中一度跌近3%。

截至收盤，滬指跌0.82%，報收3415點；深成指跌1.08%，報收13996點；創業板指跌1.06%，報收2858點。滬深兩市全天成交額超1.7萬億元，比上一交易日放大300億元，連續七個交易日保持在1.5萬億元（人民幣‧下同）之上，併為連續第九個交易日破萬億元。

盤面上，國防軍工、核電、豬肉板塊漲幅居前，免稅店、光刻膠、零售板塊跌幅居前。

Wind數據顯示，北向資金大幅流出173.84億元，創單日曆史最大淨賣出額。其中，滬股通淨流出49.95億元，深股通淨流出123.89億元。

中國光大證券認為，近期，市場對未來市場風格有所分歧，其中，市場對科創風格的分歧不大，但對於週期股的看法卻比較糾結。從估值角度看，當前A股市值位於2003年以來的76%歷史分位，這說明當前A股估值已進入偏貴區間。不過，市場短期走勢更多地受市場情緒影響，在當前市場普遍較為樂觀的背景下，這種樂觀情緒將推動市場繼續上漲，但投資者仍需要緊盯政策及監管動向。