晨星：投資者應考慮資產負債表強勁、流動性佳公司

晨星（Morningstar）發表《2020年第三季亞洲股票市場展望報告》，晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，預期疫情帶來的短期嚴峻形勢將持續至今年年底，但對長期經濟影響輕微，目前的財政政策支持和寬鬆貨幣政策在中期對股市有支持作用。她指，投資者應考慮資產負債表強勁、流動性較佳的公司，在估值較低時候吸納。

重點行業方面，晨星預計中國強勁的在線銷售增長，將為周期性消費帶來機遇，行業首選股包括安踏（2020）、澳博（0880）、阿里巴巴（BABA、9988）；又預計表現落後的金融和地產股，將在經濟復甦的後期受益，首選股包括工商銀行（1398）。

醫藥股及疫苗相關股在疫情下跑贏大市，陳麗子認為，不認為研發新冠疫炎疫苗或藥物的公司，會大幅增加公司收入或提升公司估值，市場或高估部分藥企的估值，該行對醫藥板塊呈審慎。

對於航空業，晨星股票分析員蘇汝哲指，預測航空業在2022年以前不會正常化，其中國泰（0293）由於航班國際化，不同國內航空公司以本地航線為主，相信營運仍會具挑戰性。他指，據最新數據，內地航空公司至6月依然錄得虧損，料情況會持續至今年第3甚至第4季，對航空及旅遊板塊維持審慎態度。