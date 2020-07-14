【新冠肺炎】滙豐﹕若員工能遙距工作　在家工作至另行通知

新冠肺炎疫情出現第三波爆發，據報道滙豐控股（0005）及渣打集團（2888）已要求其在港員工，再次在家辦公。

滙控在內部備忘錄中向員工指出，若員工可透過遙距工作，「強烈建議在家工作直至另行通知」。至於必須在公司工作的員工，應與上級討論工作安排，包括彈性上班及午膳時間。

報道引述滙控香港人證實有關安排，渣打香港發言人亦透過電郵指出，鼓勵員工盡可能在家工作。

HGC環電︰旗下香港員工恢復彈性上班安排

HGC 環球全域電訊（HGC環電）鑑於疫情的最新發展，於今天（14日）宣布旗下香港員工由明天起恢復彈性上班安排直至另行通知，於確保員工安全的同時，如常為客戶提供服務。

HGC環電亦因應不同國家之疫情，已為海外員工安排相應措施。

HGC環電是香港三大固網服務營辦商之一， 集團包括高威電信以及23個海外辦事處，超過2,000多名員工。

美聯集團︰重啟後勤部門員工留家工作安排

集團公佈由7月15日起，正式重啟後勤部門員工留家工作的安排，直至另行通知。由於同事已熟習運用線上會議及流動工作方案，故在抗疫措施實行下，各部門仍可維持流暢營運。

美聯集團亦推行一連串防疫措施，例如懷孕及有需要的員工亦一律獲安排留家工作；如同住大廈有人士確診的同事須自我隔離外，若同住親友從外地回港，或有確診可能，於進行病毒檢測或等候結果期間，同事亦需自我隔離至取得檢測結果，並確認為沒有感染後恢復上班。集團已暫停大型面對面會議。