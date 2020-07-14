英國決定今年底起停用華為設備建5G網絡　公司﹕決定令人失望

英國文化大臣道登（Oliver Dowden）宣佈，英國已決定停止在5G建設中使用華為設備。對此，華為英國發言人Edward Brewster發表聲明回應稱，這個決定令人失望，對英國所有的手機用戶來說都是一個壞消息。很遺憾，華為在英國的未來發展被政治化。

華為方面稱，這個決定令人失望，對英國所有的手機用戶來說都是一個壞消息。這可能會讓英國落入數字發展的慢車道，增加消費者的通訊開支，並加深數字鴻溝。此舉非但不能『提高』，反而會降低英國的發展水準，華為敦促英國政府重新考慮這一決定。華為有信心，美國的新管制措施不會影響為英國提供的產品的韌性和安全。

此舉源於美國貿易政策，而不是安全問題。將仔細審視英國的聲明對華為未來英國業務的影響，並與英國政府溝通，闡明華為會如何繼續助力英國構建更好的網絡聯接。

英國政府已決定自2020年12月31日起禁止購買華為5G設備，並且必須在2027年之前移除現有網絡中的華為5G設備。

道登坦言，此舉會延後英國5G的推出，並將會使英國經濟多付出20億英鎊的開支。