新冠肺炎｜英國皇家收藏基金會　售杜松子酒增收入保護皇室藏品

新冠肺炎疫情讓英國經濟陷入衰退，英國皇室也因此有了較大的資金缺口。據悉，英國皇室正在出售一款高端杜松子酒，以填補疫情期間損失的旅遊收入。

英國皇家收藏基金會（Royal Collection Trust）推出了一款小批量生產的杜松子酒（使用女王居住的白金漢宮後院的月桂樹和桑葉作為原料釀製而成），在其商店出售，每瓶售價40英鎊。

每年6月第二個星期六是英國女王的官方壽辰日。2020年在疫情影響下，女王只舉辦了「迷你閲兵儀式」慶生。（AP）

此前有報道稱，在新冠肺炎疫情封鎖期間，英國皇室因宮殿關閉損失數百萬遊客，產生了近1,800萬英鎊的資金缺口。據英國《太陽報》報道，英國皇室向250名員工提供了自願買斷工齡計劃。英國皇家收藏基金會在一份聲明中表示，所有銷售杜松子酒的利潤都歸該基金所有，並將幫助為皇室收藏品的護理和保護提供資金。

在疫情蔓延之下，英國經濟也面臨巨大的衰退風險。

據《央視新聞》報道，英國預算責任辦公室發佈的7月《財政可持續性報吿》稱，英國政府應對新冠肺炎疫情支出的費用總計將達到1,923億英鎊，比6月預計的1,325億英鎊大幅增加。該部門預計，最壞情況下英國2020年經濟將下降14.3%，到2024年才能重新恢復到新冠肺炎疫情發生前的水準。