【新冠肺炎】美國疫情大反彈　美聯儲官員頻發聲警吿　憂拖累復甦

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情出現反彈，多位美聯儲（Fed）官員擔憂疫情拖累美國經濟復甦。

據報道，達拉斯聯儲主席羅伯特·卡普蘭（Robert Kaplan）表示，隨著美國從新冠肺炎疫情危機中反彈，2021年經濟增長將加速。

休斯頓地區是美國暴發新冠病毒疫情最嚴重、增長最快的地區之一。（AP）

卡普蘭表示，在2021年，將看到高於趨勢的增長，失業率將繼續下降。他相信，如果遵循（防疫）措施，將看到經濟從二季度深淵裏反彈。

卡普蘭稱，問題是，何時才能實現經濟正常化，而這將取決於病毒的傳播途徑、對病毒的控制方式以及疫苗的投放時間。他對走出困境持樂觀態度，但如果美國能夠很好地控制住病毒，那麼成本將會降低很多。

卡普蘭還表示，對經濟而言，目前最重要的事情是佩戴防護口罩。近幾周來，隨著經濟開始重新開放，美國許多州的新增病例和住院人數都出現了反彈。卡普蘭說，由於疫情造成了前所未有的破壞，2020年美國經濟將萎縮4.5%或5%。

美聯儲理事︰應在提振經濟上做到更多

中國騰訊網報道，美聯儲理事Lael Brainard警吿稱，在最初的爆發式增長過後，美國經濟復甦的步伐似乎正在放緩，並呼籲美聯儲採取積極的措施來刺激增長。

Lael Brainard指，5月和6月份企業招聘活動和消費者支出的反彈力度強於預期。但是，美國大部分地區因新冠肺炎病例持續激增，可能會導致這種進展的大部分發生逆轉。

他表示，美聯儲政策應該在提振經濟方面做到更多。她說道，在通脹率回到美聯儲2%的目標之前，該行應該避免將基準短期利率從目前接近於零的水平上調。