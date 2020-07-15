【持續更新】恒指高開410點　騰訊、港交所齊升2.6%

美股先跌後回升，摩通和花旗季績勝預期，資源、能源股、工業股造好，道指高收556點，收報26642點，納指倒升近1%，收市報10488點，上升97點。標指收市報3197點，上升42點。

【09:36】亞股上揚 日股升逾300點

亞太區股市普遍上揚，日股升332點或1.5%，最新報22919點，澳洲ASX 200指數最新報6006點，升65點或1.1%，台灣加權指數最新報12311點，升102點或0.8%，南韓KOSPI指數最新報2204點，升21點或1%。

【09:29】內地股市高開

內地股市今早高開，上證高開7點或0.2%，最新報3422點，深成最新報14017點，高開21點或0.2%，滬深最新報4821點，高開14點或0.3%，創業板最新報2866點，高開7點或0.3%。

【09:20】恒指高開410點 科技股全線反彈

恒指高開410點，報25888點。國指高開151點，報10556點。科技股全線彈，騰訊（0700）高開2.6%，報538.5元；阿里（9988）升1.5%，報244元；美團（3690）高開4%，報205元。

港交所（0388）高開2.6%，開報365元；友邦（1299）升1.6%，報74.9元；平保（2318）升0.7%，報87.9元。

熱炒股方面，中芯（0981）明日科創板掛牌，高開5.7%，報44.2元；比亞廸（1211）高開0.3%，報82.8元。