【持續更新】港股半日倒跌報25337點　手機設備股受挫瑞聲跌逾6%

美股先跌後回升，摩通和花旗季績勝預期，資源、能源股、工業股造好，道指高收556點，收報26642點，納指倒升近1%，收市報10488點，上升97點。標指收市報3197點，上升42點。

【12:13】恒指半日跌140點

恒指中午收市報25337點，跌140點；國指中午收市報10333點，跌71點，成交額為928.4億元。

騰訊（0700）逆市上揚，中午收市報533元，升1.5%，阿里（9988）升0.4%，中午收市報241.4元，美團（3690）升1.1%，中午收市報199.3元。

港交所（0388）高開後下跌，中午收市報353.6元，跌0.6%。

醫藥股方面，中生製藥（1177）升1.7%，中午收市報15.28元；石藥（1093）升1.2%，中午收市報16.22元。

手機設備股明顯下挫，瑞聲（2018）挫6.4%，中午收市報55.1元，舜宇（2382）跌4.5%，中午收市報132.8元。

【11:41】內地股市半日低收

內地股市中午低收，上證中午收市報3367點，跌47點或1.4%，深成中午收市報13771點，跌224點或1.6%，滬深300中午收市報4756點，跌49點或1%，創業板中午收市報2820點，跌38點或1.3%。

【09:36】亞股上揚 日股升逾300點

亞太區股市普遍上揚，日股升332點或1.5%，最新報22919點，澳洲ASX 200指數最新報6006點，升65點或1.1%，台灣加權指數最新報12311點，升102點或0.8%，南韓KOSPI指數最新報2204點，升21點或1%。

【09:29】內地股市高開

內地股市今早高開，上證高開7點或0.2%，最新報3422點，深成最新報14017點，高開21點或0.2%，滬深最新報4821點，高開14點或0.3%，創業板最新報2866點，高開7點或0.3%。

【09:20】恒指高開410點 科技股全線反彈

恒指高開410點，報25888點。國指高開151點，報10556點。科技股全線彈，騰訊（0700）高開2.6%，報538.5元；阿里（9988）升1.5%，報244元；美團（3690）高開4%，報205元。

港交所（0388）高開2.6%，開報365元；友邦（1299）升1.6%，報74.9元；平保（2318）升0.7%，報87.9元。

熱炒股方面，中芯（0981）明日科創板掛牌，高開5.7%，報44.2元；比亞廸（1211）高開0.3%，報82.8元。