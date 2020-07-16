美股估值或已升至極端水準　三點值得關注

知名投資人均發出警吿稱，美股市場估值已升至極端水準，市場上存在著泡沫。

據《騰訊證券》報道，紐約財富管理公司Slatstone Wealth LLC的高級投資組合經理羅伯特·帕夫利克（Robert Pavlik）表示，週期股正在引領大盤走高，這意味著人們認為經濟已經觸底，並將開始呈現出上升趨勢。

美國三大基準股指已經收復了新冠肺炎病毒疫情所引發之暴跌的大部分失地，一系列刺激措施和令人鼓舞的經濟數據已將標普500指數推高至距離2月份創紀錄高位僅差不到5%的水準。

邁克·諾沃格拉茨（Mike Novogratz）等知名投資人警吿，疲軟的近期盈利背景，再加上股價的上漲，已將美股市場的估值推升至極端水準，市場上存在著泡沫。

無視淡倉警吿，美股持續上漲。（新華社）

但與此同時，其他領先的華爾街策略師則不這麼認為。

摩根大通資產管理公司的全球市場策略師Gabriela Santos，在接受《雅虎財經頻道》採訪時表示，如果僅以未來12個月的前景為基準來看估值，那麼22倍的市盈率已經是相當高了。

Gabriela Santos認為，現時重要的是要考慮估值方面的三件事情。第一件事是，不應該關注2020年企業盈利，並開始基於更加正常化的2021年盈利來考慮估值。這將令（市盈率）下降至18倍左右。

第二件事是將其視為對利率（10年期利率）低於0.7%的相對實驗。桑托斯稱，「這使得你在股票上可以獲得的回報的吸引力變得更大。」

第三件事則是不要只看表面現象。Gabriela Santos指出，有一些特定的板塊已經恢復了相當多，比如科技股和以科技股為主的納斯達克綜合指數。但是，也有許多其他板塊實際上仍處於熊市區域。所以主要問題是要努力找到更好的平衡。