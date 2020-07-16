恒指挫510點收市　失守25000點　成交近2000億元

新型肺炎疫苗研發有新進展，加上高盛季績遠超預期，隔晚美股全面高收，道指連升4日，收報26870點，上升227點。標指創6月初以來高位，收市報3226點，上升29點。納指收報10550點，上升61點。

【16:13】恒指大跌510點

恒指大跌510點，收市報24970點，國指收市報10133點，跌256點，成交額為1,997.9億元。

中芯（0981）今日表現相當疲弱，收市報28.75元，跌25%；華虹（1347）跌19.5%，收市報27.3元。晶片設備生產商ASM太平洋（0522）跌6.1%，收市報88.85元。

騰訊（0700）收市報513元，跌5.5%，阿里（9988）跌4.2%，收市報233.2元，美團（3690）跌7.7%，收市報185.1元，小米（1810）跌7.8%，收市報15.08元。

港交所（0388）跌5.7%，收市報336.2元。

【15:41】恒指失守25000點大關

恒指跌勢加深，恒指現瀉509點或2%，報24971點；國指現瀉252點或2.43%，報10137點。大市成交1,786億元。

【15:04】內地股市低收 深成失守13000點

內地股市低收，上證收市報3210點，跌151點或4.5%，深成收市報12996點，跌737點或5.4%，滬深300收市報4516點，跌228點或4.8%，創業板收市報2646點，跌166點或5.9%。

【14:50】亞太區股市普遍低收

亞太區股市普遍低收，日股跌175點或0.8%，收市報22770點，澳洲ASX 200指數收市報6010點，跌42點或0.7%，台灣加權指數收市報12157點，跌45點或0.4%，南韓KOSPI指數收市報2183點，跌18點或0.8%。

【14:45】內地股市跌幅擴大

內地股市午後跌幅加大，上證最新報3229點，跌131點或3.9%，深成最新報13089點，跌644點或4.7%，滬深300最新報4546點，跌197點或4.2%，創業板最新報2666點，跌146點或5.2%。

【13:31】恒指午後跌幅擴大

港股在午後跌幅擴大，恒指收市報25096點，跌384點；國指最新報10190點，跌199點。

【12:05】恒指半日跌300點

恒指中午收市報25183點，跌298點；國指中午收市報10234點，跌156點，成交額為1,053.8億元。

中芯（0981）今早表現疲弱，曾低見27.5元，中午收市報31.9元，跌17%；華虹（1347）跌16.8%，中午收市報28.2元。

股王騰訊（0700）今早大挫3.2%，中午收市報525.5元，阿里（9988）跌2.8%，中午收市報236.6元，美團（3690）跌6.4%，中午收市報187.8元。

吉利（0175）大挫6.8%，中午收市報16.5元，長汽（2333）跌2.2%，中午收市報6.55元，東風（0489）跌0.8%，中午收市報5.06元。

【11:38】內地股市半日下跌 深成跌近200點

內地股市半日低收，上證中午收市報3314點，跌47點或1.4%，深成中午收市報13540點，跌193點或1.4%，滬深300中午收市報4669點，跌75點或1.6%，創業板中午收市報2764點，跌48點或1.7%。

【10:38】中芯H股曾失守30元

中芯（0981）跌勢擴大，曾失守30元，低見27.5元，最新報31.35元，跌18.5%，成交額為117.6億元。

中芯A股（688981）仍維持強勢，最新報85.85元人民幣，較招股價高出212.6%。

【09:37】中芯正式登陸科創板

中芯國際（0981）今日登陸上海科創板，其A股（上海﹕688981）曾高見95元人民幣，較招股價高出2.5倍，最新報84.88元人民幣，高招股價209.1%。

不過中芯H股卻大跌13.7%，最新報33.2元，成交額為21.87億元。

【09:29】內地股市普遍低開

內地股市今早普遍低開，上證低開4點或0.2%，最新報3356點，深成最新報13731點，低開2點或0.02%，滬深300最新報4741點，跌2點或0.06%，創業板最新報2814點，高開2點或0.06%。

【09:20】恒指高開67點

恒指高開67點，開報25549點。國指高開29點，報10419點。騰訊（0700）回吐0.7%，開報539元。港交所（0388）微跌，開報354.4元。

中國平安（2318）及中國人壽（2628）齊低開0.3%，建行（0939）平開，報6.17元。