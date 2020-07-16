【持續更新】中芯H股曾大挫逾2成　失守30元　A股仍錄逾2倍升勢

撰文：區嘉俊
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新型肺炎疫苗研發有新進展，加上高盛季績遠超預期，隔晚美股全面高收，道指連升4日，收報26870點，上升227點。標指創6月初以來高位，收市報3226點，上升29點。納指收報10550點，上升61點。
【10:38】中芯H股曾失守30元
中芯（0981）跌勢擴大，曾失守30元，低見27.5元，最新報31.35元，跌18.5%，成交額為117.6億元。
中芯A股（688981）仍維持強勢，最新報85.85元人民幣，較招股價高出212.6%。
【09:37】中芯正式登陸科創板
中芯國際（0981）今日登陸上海科創板，其A股（上海﹕688981）曾高見95元人民幣，較招股價高出2.5倍，最新報84.88元人民幣，高招股價209.1%。
不過中芯H股卻大跌13.7%，最新報33.2元，成交額為21.87億元。
【09:29】內地股市普遍低開
內地股市今早普遍低開，上證低開4點或0.2%，最新報3356點，深成最新報13731點，低開2點或0.02%，滬深300最新報4741點，跌2點或0.06%，創業板最新報2814點，高開2點或0.06%。
【09:20】恒指高開67點
恒指高開67點，開報25549點。國指高開29點，報10419點。騰訊（0700）回吐0.7%，開報539元。港交所（0388）微跌，開報354.4元。
中國平安（2318）及中國人壽（2628）齊低開0.3%，建行（0939）平開，報6.17元。