凱利投資：中國第2季經濟已回復增長　中美關係持續緊張

凱利投資 ( Legg Mason ) 董事暨投資策略師Jeffrey Schulze表示，中國第二季經濟已按年回復正增長，屬於十分強勁的表現。Jeffrey Schulze估計中國出口仍然疲弱，但中國經濟已變得更多元化，更以消費為主導。長期趨勢方面，中國A股目前估值仍低於2015年，相信仍有上升空間。

Jeffrey Schulze指出，當局已從A股2015年大跌中汲取教訓，採取部分措施以冷卻市場情緒，如規範場外交易融資，相信當局亦期望A股有合理的升幅趨勢，通過財富效應，增加人們對未來收入和消費的信心。

料中美關係短期內有改善

近日美國總統特朗普出席記者會時表示，暫時沒有興趣對華磋商第二階段的貿協。Jeffrey Schulze就表示荒相關的說法感到警訝，因為中美雙方在執行首階段協議時雖有摩擦，但中國在開放金融市場，及增加採購美國農產品上都有進展。Jeffrey Schulze認為，特朗普在秋季大選前不願打亂本土經濟復甦，故短期內中美關係或會稍有改善，但長期而言，中美緊張的關係將會更差。

另外，Jeffrey Schulze又表示，美股短期雖有波動，但相信美股仍正處於長期牛市之中，而首次申領失業救濟金人數是用作評估美國經濟狀況的重要指標。Jeffrey Schulze提醒，若到8月中旬，首次申領救濟金的人數仍達90萬至100萬，將預示美國經濟陷入衰退，經濟恢復時間要較預期更長。