摩根資管：中國經濟未來數季逐步復蘇　A股估值尚未過高

中國2020年二季度GDP按年上升3.2%，勝市場預期，摩根資產管理全球市場策略師周奐彤表示，預期未來幾個季度，中國經濟數據將保持逐步復蘇。除了政府主導的基建投資以外，消費可能成為新的增長動力。

周奐彤指，出於對疫情和經濟減速的顧慮，中國家庭在疫情期間大幅提升了儲蓄水平，而隨著對經濟增長的信心逐步恢復，消費可能出現較快的恢復。不過，海外疫情的不確定性仍為國內經濟帶來一定壓力，尤其是在沿海製造業的就業層面。這也預示著維持就業穩定仍將是政府的首要目標。

政策方面，包括基建投資、財政補貼、減稅降費等措施在內的財政手段，仍是政府的主要政策工具。

A股估值尚未過高

周奐彤表示，最近股市的上漲也可能有助於緩解部分政策壓力。家庭部門的資金正在流向股市，有助於企業的股票發行和再融資。同時，股市的財富效應也可能支持消費增長。監管層對於市場泡沫的發展保持謹慎，已經開始嚴控場外融資，這可能幫助股票市場實現可持續的增長。

她認為，A股目前的估值尚未過高，但最近的快速上漲可能意味著會有短期的調整行情。與A股相比，港股的估值優勢已經顯現，尤其是在兩地同時上市而更具可比性的股票上，因此可以考慮增加其配置。