餐飲寒冬｜PizzaExpress財困擬債務重組　傳中資弘毅或失控制權

據英媒報道，英國薄餅品牌Pizza Express的債權人已就4.65億鎊（英鎊‧下同）（約45.2億港元）的債務重組進行談判，公司最快本月被債權人接管，聯想控股（3396）旗下弘毅投資將保留其中國業務，其餘地區業務或交由債權人接管。

弘毅投資於2014年收購PizzaExpress，涉資9億鎊，而Pizza Express最新淨負債已達11億鎊，超過其股本資產淨值，故考慮重組債務。報道指，Pizza Express中國業務或會分拆，以債轉股方式由弘毅投資持有，弘毅或失對Pizza Express的控制權。

據集團債務重組計劃，PizzaExpress可以自願安排形式，自行削減部分門店、與業主重新商討租金，以及與債權人重新談判條款，避免破產。除了明年8月到期的債券外，Pizza Express尚欠2022年8月到期的無抵押貸款，涉2億鎊，截至2018年12月底，債務總額達11億鎊。

PizzaExpress於全球有600間分店，其中英國有450間，涉8,000名員工，香港則有23間店舖。消息人士，債權人有意接手英國業務，惟目前未就重組作出任何決定。PizzaExpress拒絕回應事件，弘毅投資則未有回覆。