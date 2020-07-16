九興上季收入按年跌43.4%　預告上半年轉盈為虧

九興控股 ( 01836 ) 公布盈利警告，表示受「新冠肺炎」疫情影響下，對集團的營運環境極具挑戰。截至6月30日的季度，綜合收入減少43.4%至約2.48億美元 ( 美元 ‧ 下同 )，上年為4.38億元。今年首6個月收入就減少31.9%至約5.11億元，上年同期為7.5億元。

公司又預告，今年上半年會轉盈為虧。

上季銷量按年大跌44%

九興表示上季收入及出貨量下降，主要因為疫情大流行，促使客戶推遲及取消下單和出貨，以及與上一財政年度同期相比，更多客戶要求較短的交貨期，致使季節性訂單模式有所改變。期內銷量為940萬雙，較上年減少至44%；今年首6個月的銷量為2,040萬雙，較上年減少至30.8%

九興又指出，上半年受以下因素影響，導致公司出現虧損。除因心情導致銷客戶延遲或取消訂單外，公司加快將產能轉移到東南亞的計劃，將內地工廠永久性關閉，暫時性關閉在中國內地、菲律賓及孟加拉工廠產生一次性開支。此外因訂單減少由公司予員工額外休假，令生產設施較低的使用率所產生的經營去槓桿化效應導致。

公司強調會致力加強現金流管理，財務狀態保持穩健，手金現金充裕，未提取的銀行貸款總額為1.8億元，可滿足當前業務需求。加嚴控資本開支之餘，在今年下半年會繼續在印尼開設一間新廠，提高長期成本效率及競爭力。