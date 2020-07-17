美國財政赤字達3萬億美元　佔GDP比例創二戰以來最高水準

在截至2020年6月的近一年，由於刺激性財政支出激增，稅收收入大幅下降，美國預算赤字超3萬億美元，使聯邦政府年度赤字佔國內生產總值（GDP）的比例達到了二戰以來最高水準。

據報道，美國在近一年的赤字佔GDP比重為14%，高於2010年2月的10.1%，彼時美國仍在從上次衰退中復甦。

新冠肺炎疫情支出使得美國近一年財政赤字創下歷史新高。（視覺中國）

美國國會預算辦公室預計，在截至9月30日財年中，年度赤字總額可能達到3.7萬億美元。但如果國會和白宮7月晚些時候就新一輪緊急支出達成一致，這一數字可能會進一步擴大。經濟學家認為，在經濟開始復甦之前，緊急支出對於維持家庭和企業的生存至關重要。

自2020年3月以來，國會已經批准了3.3萬億美元的新支出，以幫助應對新冠肺炎疫情關閉帶來的影響，其中包括對美國家庭的刺激開支，以及對陷入困境的企業、州及地方政府的緊急貸款和贈款。特朗普（Donald Trump）政府還將個人和企業所得稅繳納時間推遲到7月15日，以使美國人的錢包裏有更多現金。

此外，美國廣泛的失業和企業倒閉壓低了稅收，同時也增加了在失業保險和營養援助等社會保障措施上的支出。美國南部和西部的新冠肺炎確診病例再次激增，迫使一些州重新實施社會隔離措施，使經濟能否迅速復甦打上一個大大的問號。