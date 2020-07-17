【持續更新】恒指半日升152點　重上25000點　中芯反彈力度卻不足

疫情對美國勞工市場帶來的衝擊持續，上周美國新申領失業救濟人數減至130萬人，但仍多於市場預期，美股受壓。道指結束連升4日走勢，收市報26734點，下跌135點。標指收市報3215點，下跌10點。科技股回吐壓力更大，納指收市報10473點，下跌76點。

【12:02】恒指半日升152點

恒指中午收市報25123點，升152點；國指中午收市報10212點，升78點，成交額為741.4億元。

昨日大跌17%的中芯（0981）今早反彈，曾高見30.8元，中午收市報29元，升0.9%；華虹（1347）升1.3%，中午收市報27.65元。至於製造晶片生產設備的ASM太平洋（0522）亦上揚，中午收市報90.7元，升2.1%。

騰訊（0700）反彈曾高見530元，中午收市報525元，升2.3%。

【11:46】內地股市半日倒跌

內地股市半日低收，上證中午收市報3193點，跌16點或0.5%，深成中午收市報12963點，跌32點或0.3%，滬深300中午收市報4502點，跌14點或0.3%，創業板中午收市報2635點，跌10點或0.4%。

【異動股】神州租車曾炒上3元

月初，神州租車（0699）獲上汽旗下上汽香港計劃以每股3.1元的價格，現金出資方式收購神州優車及Amber Gem所持有的神州租車不超過6.13億股股份，涉資不超過19.02億元。

神州租車今日炒上，盤中升逾一成半，高見3元，最新報2.85元，升12.6%，成交額為7,737萬元。。

神州租車從事中國的租車服務，獲上汽收購租車業務將有利上汽的出行業務加快發展。

【09:35】亞股走勢個別

亞太區股市走勢個別，日股跌21點或0.1%，最新報22748點，澳洲ASX 200指數最新報6001點，跌9點或0.2%，台灣加權指數最新報12204點，升46點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2194點，升10點或0.5%。

【09:33】何柱國配股 星島挫逾15%

星島集團﹙1105﹚大股東何柱國配售1.5億股公司股份，每股作價1.5元，並強調行動不影響潛在交易進展。

該股開市早段急瀉，現報1.54元，挫15.84%。

【09:29】內地股市輕微高開

內地股市經過上日大跌市後，今早略為高開，上證最新報3214點，高開4點或0.1%，深成最新報13002點，高開6點或0.05%，滬深300最新報4524點，高開8點或0.2%，創業板最新報2659點，高開13點或0.5%。

【09:20】恒指高開171點

恒指高開171點，開報25142點。國指高開67點，開報10201點。騰訊（0700）高開1.17%，報519元。港交所（0388）回彈0.8%，報339元。

港銀造好，滙豐（0005）升0.8%，報37.5元。恒生銀行（0011）升0.4%，報130.7元。中銀香港（2388）升0.66%，報22.9元。