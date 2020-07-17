【持續更新】恒指高開171點　重上兩萬五　騰訊反彈1.2%

疫情對美國勞工市場帶來的衝擊持續，上周美國新申領失業救濟人數減至130萬人，但仍多於市場預期，美股受壓。道指結束連升4日走勢，收市報26734點，下跌135點。標指收市報3215點，下跌10點。科技股回吐壓力更大，納指收市報10473點，下跌76點。

【09:35】亞股走勢個別

亞太區股市走勢個別，日股跌21點或0.1%，最新報22748點，澳洲ASX 200指數最新報6001點，跌9點或0.2%，台灣加權指數最新報12204點，升46點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2194點，升10點或0.5%。

【09:33】何柱國配股 星島挫逾15%

星島集團﹙1105﹚大股東何柱國配售1.5億股公司股份，每股作價1.5元，並強調行動不影響潛在交易進展。

該股開市早段急瀉，現報1.54元，挫15.84%。

【09:29】內地股市輕微高開

內地股市經過上日大跌市後，今早略為高開，上證最新報3214點，高開4點或0.1%，深成最新報13002點，高開6點或0.05%，滬深300最新報4524點，高開8點或0.2%，創業板最新報2659點，高開13點或0.5%。

【09:20】恒指高開171點

恒指高開171點，開報25142點。國指高開67點，開報10201點。騰訊（0700）高開1.17%，報519元。港交所（0388）回彈0.8%，報339元。

港銀造好，滙豐（0005）升0.8%，報37.5元。恒生銀行（0011）升0.4%，報130.7元。中銀香港（2388）升0.66%，報22.9元。