渣打：料本港濟濟第2季已見底　失業率或年底見頂

渣打：料本港下半年經濟復甦 緩慢失業率未見底渣打大中華區高級經濟師劉健恆料香港下半年經濟緩慢改善，或至明年初才現正增長。而政府在第2季實施的限聚令，料令經濟會由首季官方數字的收縮8.9%，擴大至收縮10.5%，相信是谷底。

他指本港經濟在去年第三季現技術性衰退，於較低基數的影響下，料本港第三季及第四季衰退情況將收窄，該行預計本地生産總值（GDP）按年將分別倒退6.8%及3%。

他續指，本港失業問題未觸頂，預測失業率在6%至7%，料頂點將於今年底才可能出現。

劉健恆：美取消特殊待遇 影響不太全面

對於近日美國取消特殊待遇，他則認為實體經濟影響不太全面，因若香港與中國看齊，香港製造的貨品出口到美國的數量不大，不足出口的0.1%。此外，香港與美國雙邊關係的改變，不等於與全球關係的改變，香港仍有自身優勢╴如稅制、法例等。另外，受中美居勢影響，有更多的中資公司考慮到港上市集資，有經濟發展。

內地經濟次季已回復增長

至於內地經濟，渣打銀行大中華及北亞地區首席經濟師丁爽表示，內地經濟在第二季已回復增長。若新冠肺炎疫情受控，料第三、四季經濟可錄按年6%的增長，全年增長2.5%，比起預計環球經濟在今年錄得3.3%衰退高。

內地第經濟，如果疫情受到控制，料第三、四季經濟增長可見6%，不過，內地失業問題未見明顯改善，尤其今年畢業生難就業、疫情帶來風險衰退、中美角力亦增加地緣政治風險，影響內地下半年的經濟政策。

丁爽續指，內地現時主要的目標仍是保就業，大部份畢業生因疫情而失業。此外，丁爽預料貨幣政策將常態逆周期調節，寬鬆貨幣政策已近尾聲。