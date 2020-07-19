【新冠肺炎】各大銀行調整分行服務　滙豐平日提早至下午4時關門

本地新冠肺炎疫情持續爆發，各大銀行陸續調整分行服務措施，也有個別銀行分行因員工初步確診感染新冠肺炎，要暫停服務14天，以便徹底清潔和消毒。《香港01》特整理各大銀行最新安排﹙截至7月19日﹚，一文看清。

滙豐宣布由7月20日（星期一）起調整零售銀行所有服務網點的營業時間。星期一至星期五的營業時間將改為上午9時至下午4時。星期六的營業時間則維持不變（上午9時至下午１時）。滙豐旗下三部流動銀行亦會暫停服務，直至另行通知。

同時，滙豐兩家分別位於觀塘及上水的中小企中心，將由2020年7月21日（星期二）起暫停服務，直至另行通知。該行早前亦已暫時關閉三家零售銀行分行及一家中小企中心。

滙豐補充，現時香港新型冠狀病毒的情況不斷變化，該行為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。滙豐分行服務網絡詳情可瀏覽：零售銀行服務網點﹙點擊鏈結﹚及中小企中心﹙點擊鏈結﹚。

其他銀行已宣布之調整分行服務措施﹙截至7月19日﹚︰

中銀香港﹙2388﹚表示，因應社區防疫工作的需要，慈雲山毓華街分行 、藍田分行以及香港國際機場分行現暫停營業，直至另行通知。

渣打﹙2888﹚旗下西九龍站快捷理財中心、銅鑼灣分行、尖沙咀企業特快中心的銀行服務已暫停，直至另行通知。

恒生銀行（0011）分行星期六的服務時間維持縮短至中午12時。另外，該行屯門鄉事會路分行一名員工初步確診感染新冠肺炎，該分行由本月20日起暫時停止服務14天，徹底清潔和消毒。

東亞銀行（0023）所有分行於周一至周五的營業時間暫時調整為上午9時至下午4時，直至另行通告，透過自動櫃員機存入支票的截數時間亦更改為下午4時。

上海商業銀行宣布，本月20日起暫時調整分行的營業時間，周一至周五上午9時至下午4時15分，周六則有7間分行包括中環總行、軒尼詩道分行、西環分行、旺角分行、尖沙咀分行、荃灣分行及元朗分行調整營業時間，由早上9時至中午12時正，其餘分行休息。

招商永隆銀行宣布，慈雲山分行本月17日下午2時起暫停營業至另行通知。本月20日起，其他分行周一至周五營業時間改為上午10時至下午4時。

大新銀行（2356）宣布，全線分行本月16日起暫時調整營業時間，直至另行通知。本月16日開始逢周一至周五，營業時間上午9時至下午4時；周六則上午9時至下午1時。