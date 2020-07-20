【持續更新】恒指半日升88點　報25177點

美股三大指數上周個別發展，道指累升2.3%，標指升1.2%，納指全周下跌1.1%，本周聚焦美國多家大型企業的業績，料影響相關板塊氣氛，科網股包括微軟、Tesla、英特爾，航空股如美國航空、聯合航空，其他公布季績的企業還有可口可樂、AT&T及Verizon等。

【12:03】恒指升88點

恒指半日升88點，中午收市報25177點；國指升150點，中午收市報10354點，成交額為762.3億元。

【11:54】內地股市全線上揚 上證挑戰3300點

內地股市半日高收，上證收市報3298點，升64點或2.6%，深成中午收市報13342點，升227點或1.7%，滬深300中午收市報4660點，升115點或2.6%，創業板最新報2674點，升12點或0.5%。

【09:50】地產及收租股下挫 領展十連陰

恒指跌幅曾擴大至300點，地產及收租股下跌，恒地（0012）跌1.7%，報28.9元。新地（0016）跌1.9%，報94.8元。長實（1113）跌1.5%，報44.3元。嘉華國際（0173）跌1.2%，報3.26元。

領展（0823）十連陰，跌2.9%，報59.25元。希慎（0014）跌2.9%，報21.9元。港鐵（0066）跌1.9%，報38.35元。

【09:44】恒指跌幅擴大至逾百點

大市跌幅擴大，恒指失守25000點，最新報24964點，跌124點；國指最新報10175點，跌27點。

港視（1137）則逆市爆升，最新報6.8元，升9.7%。

【09:38】亞太區股市普遍下跌

亞太區股市普遍下跌，日股跌75點或0.3%，最新報22621點，澳洲ASX 200指數最新報6012點，跌21點或0.4%，台灣加權指數最新報12079點，跌101點或0.8%，南韓KOSPI指數最新報2189點，跌11點或0.5%。

恒指最新報25046點，跌42點；國指最新報10211點，升7點。

【09:31】內地股市高開 上證揚近1%

內地股市高開，上證報3243點，升29點或0.9%，深成報13303點，升188點或1.4%，滬深報4597點，升52點或1.2%，創業板報2707點，升45點或1.7%。

【09:20】恒指低開69點 開報25019點

港股好淡爭持，恒指低開69點，開報25019點，險守兩萬五水平。國指輕微低開8點，開報10194點。騰訊（0700）平開，報521元。港交所（0388）逆市升0.8%，開報349.6元。

重磅股滙豐（0005）低開1.2%，開報36.5元。建行（0939）跌0.65%，開報6.08元。平保（2318）跌0.6%，報84.1元。