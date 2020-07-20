華爾街大好友警吿：美股或臨30%跌幅

被視為華爾街長期大好友的愛德華·亞德尼（Edward Yardeni）警吿稱，美國新冠肺炎病例激增以及地緣政治緊張局勢所帶來的風險可能引發美股20%至30%的崩跌。

綜合媒體報道，亞德尼研究公司（Yardeni Research）總裁亞德尼自3月23日美股反彈以來首次開始懷疑上漲勢頭能否持續。

愛德華·亞德尼接受《CNBC》訪問時稱，美股已經有了一次「大反彈」（melt-up），這在估值倍數中體現得非常明顯。現在的股票不便宜。除此之外，似乎沒有處理好美國經濟開放和社會距離，以儘量減少新冠肺炎疫情的爆發，還有他們在亞洲和歐洲一些地區正在做的事情。

美股大漲與經濟脱鈎引發市場分歧。（視覺中國）

《新浪網》報道，當美聯儲（Fed）在3月底採取前所未有的措施，以保持華爾街和經濟運轉時，亞德尼曾吿訴投資者，一次V型復甦正在形成中。但現在，他擔心不斷變化的背景可能會傷害那些將大部分資金投向美國股市的投資者。

亞德尼指出，看到主要的州正在扭轉經濟的重新開放。 因此，5月和6月在經濟方面得到的所有好消息，甚至包括失業人數，都是脆弱的。最重要的是，地緣衝突再次升級，並且越來越危險。

亞德尼還警吿說，「美國11月大選可能會給市場帶來動盪，他的客戶正在詢問更多的問題，如果喬·拜登（Joe Biden）獲勝，民主黨橫掃政府，會發生什麼。」