TikTok擬棄在英設總部談判　字節跳動﹕未就非中國業務總部作決定

中國企業字節跳動旗下短視頻社交軟件TikTok（抖音海外版）近來接連遭到印度、美國等國的封殺，有消息稱，TikTok有意將總部改設於英國倫敦。在英國政府7月14日宣佈禁止中國電信設備製造商華為參與英國5G網絡建設後，TikTok於7月19日宣佈退出將其非中國業務總部設在英國的談判。

字節跳動官方7月20日回應稱，字節跳動致力於成為全球化公司，TikTok非中國業務總部目前還沒有最後確定。

據《路透社》上周六（18日）引述消息人士稱，TikTok有意將總部改在倫敦，並指這是TikTok從中國母公司字節跳動分拆的戰略之一。

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消息人士指出，倫敦是TikTok正在考慮的幾個地點之一，尚不清楚公司正考慮哪些其他地點，但尚未做出任何決定。

知情人士透露，TikTok此前計劃投資30億英鎊，在英國設立全球總部。鑑於近期美國等國家以資訊安全為由對TikTok頻頻施壓，TikTok的計劃可能在付諸實施前就化為泡影。

美國政府正在考慮將TikTok的母公司字節跳動列入黑名單，徹底禁止美國人下載和使用TikTok。TikTok在美國擁有近5,000萬用戶，一旦封禁，將對TikTok造成重大打擊。因此，限制政策明確之前，TikTok不得不擱置在英國設立總部的計劃。

英國禁止華為5G後，有英國高級官員敦促英國禁止TikTok，理由是TikTok與中國政府存在關聯。

自2017年進入英國市場以來，TikTok發展迅猛，預計到2021年將在該市場擁有超過1,000萬用戶。

字節跳動發言人表示，「英國是我們全球最重要的市場之一，我們在倫敦擁有一支才華橫溢且多元化的團隊，包括高層領導。過去一年，我們的英國員工數量增加了三倍，我們預計將繼續保持強勁增長。我們始終致力於在倫敦進行投入，並通過我們的產品和平台為全球的用戶激發創造、帶來快樂。」