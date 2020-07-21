黃金價格創9年來新高　花旗引四大因素料金價創新高

7月21日的亞市盤中，現貨黃金繼續徘徊在每盎司1,820元（美元‧下同）關口略下方，對20日升勢進行整固。市場關注新冠肺炎疫苗以及地緣政治消息。

金價近日飆升至2011年9月以來的新高，現貨黃金20日盤中最高上升至每盎司1,820.30元。對好倉有利的是價格持續突破1,815元、1,816元的水準區域，該區域包括2009年7月以來的多個高點。

現貨金最新報每盎司1,816.59元，略跌0.06%，與2011年高位1921元差些少。

多重因素推動黃金「節節高」。 （視覺中國）

花旗四大理由看好金價

知名財經網站Economies.com最新撰文指出，因新冠肺炎病例激增，以及市場對刺激措施將加大的預期支撐了避險需求，金價7月20日升至2011年9月以來最高位。此外，地緣政治緊張局勢也刺激市場避險情緒升温，亦推動金價上漲。文章中指出，金價成功回到看漲通道，並嘗試維持在這一通道內，這支持金價在未來一段時間延續看漲趨勢情景。

另外，花旗集團發布的最新報吿中預計，金價將在未來6個月至9個月內創下歷史新高，並評估在未來3個月至5個月升破2,000元的可能性為30%。

花旗羅列了四大看好黃金的理由：寬鬆的貨幣政策；較低的實際收益率；創紀錄的ETF流入；黃金資產配置增加。花旗預計，2020年黃金平均價格為1,750元，2021年為1,965元。