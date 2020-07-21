【持續更新】亞股普遍上揚　日股挑戰22900點

美國科技股的氣氛恢復，納指收市報10767點，升263點，升幅2.5%，再創收市新高。其中亞馬遜急升近8%，微軟升逾4%，Tesla大升9.5%創新高。道指先跌後回穩，指數曾跌近170點，最後收報26680點，微升8點。標指升27點，收報3251點。

【14:41】雙樺獲上市委員會予覆核申請 午後抽升7成

雙樺（1241）發公告，指出公司在昨日（20日）聯交所發出的通知，上市委員會考慮公司及上市科提交的所有陳述（書面/或口頭）後，決定予公司覆核申請。雙樺今午復牌，曾高見0.27元，最新報0.12元，升71.4%。

【14:36】亞股普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股升166點或0.7%，收市報22884點，澳洲ASX 200指數收市報6156點，升154點或2.6%，台灣加權指數收市報12397點，升223點或1.8%，南韓KOSPI指數收市報2228點，升30點或1.4%。

【12:38】恒指半日升471點

恒指半日升471點，報25529點；國指升130點，報10426點，成交額為904.6億元。

港交所（0388）今早再創新高，中午收市報378.8元，升9.5%。

中資券商股今早聲勢不如上日，信證（6030）升1.2%，中午收市報18.92元，中信建投（6066）升1%，中午收市報11.72元，中國銀河（6881）則逆市跌1.3%，中午收市報5.27元。

科技股再次成為投資者追捧對象，騰訊（0700）升6%，中午收市報554元，阿里（9988）升6.6%，中午收市報255.4元，美團（3690）升8.3%，中午收市報204元。

手機設備股方面，舜宇（2382）升7.5%，中午收市報140元；瑞聲（2018）升4.9%，中午收市報56.35元。

【11:36】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3316點，升2點或0.1%，深成中午收市報13477點，升28點或0.2%，滬深300中午收市報4683點，升3點或0.1%，創業板中午收市報2717點，升20點或0.8%。

【09:52】港股升幅擴大至逾400點

港股升幅擴大至逾400點，更一度收復25500點，最新報25469點，升411點；國指最新報10426點，升130點，港交所（0388）最新報364.2元，升5.3%，騰訊（0700）升5.1%，最新報549元，美團（3690）升4.4%，最新報196.7元。

【09:44】亞股上揚 日股重上22800點

亞太區股市普遍上揚，日股升22862點，升144點或0.6%，澳洲ASX 200指數最新報6061點，升60點或1%，台灣加權指數最新報12324點，升150點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報2226點，升28點或1.3%。

【09:33】內地股市延續升勢高開

內地股市延續上日升勢高開，上證最新報3330點，升16點或0.5%，深成最新報13480點，升31點或0.2%，滬深300最新報4697點，升17點或0.4%，創業板最新報2708點，升10點或0.4%。

【09:20】恒指高開369點 騰訊、港交所升5％

恒指高開369點，報25427點；國指高開155點，報10451點。「ATM」受美國科技股氣氛帶動，加上港版納指細節出台，騰訊（0700）升近5％，報548.5元。阿里巴巴（9988）升5.1%，報251.8元。美團（3690）升3%，報194元。

螞蟻集團啟動A+H上市計劃，加上滴滴出行擬本港上市，港交所（0388）大升5.7%，開報365.8元。其他金融股造好，友邦（1299）升1.1%、平保（2318）升2%、建行（0939）升1.15%。