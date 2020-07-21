【持續更新】港版納指出台　螞蟻集團啟上市　恒指曾重上25500點

美國科技股的氣氛恢復，納指收市報10767點，升263點，升幅2.5%，再創收市新高。其中亞馬遜急升近8%，微軟升逾4%，Tesla大升9.5%創新高。道指先跌後回穩，指數曾跌近170點，最後收報26680點，微升8點。標指升27點，收報3251點。

【09:52】港股升幅擴大至逾400點

港股升幅擴大至逾400點，更一度收復25500點，最新報25469點，升411點；國指最新報10426點，升130點，港交所（0388）最新報364.2元，升5.3%，騰訊（0700）升5.1%，最新報549元，美團（3690）升4.4%，最新報196.7元。

【09:44】亞股上揚 日股重上22800點

亞太區股市普遍上揚，日股升22862點，升144點或0.6%，澳洲ASX 200指數最新報6061點，升60點或1%，台灣加權指數最新報12324點，升150點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報2226點，升28點或1.3%。

【09:33】內地股市延續升勢高開

內地股市延續上日升勢高開，上證最新報3330點，升16點或0.5%，深成最新報13480點，升31點或0.2%，滬深300最新報4697點，升17點或0.4%，創業板最新報2708點，升10點或0.4%。

【09:20】恒指高開369點 騰訊、港交所升5％

恒指高開369點，報25427點；國指高開155點，報10451點。「ATM」受美國科技股氣氛帶動，加上港版納指細節出台，騰訊（0700）升近5％，報548.5元。阿里巴巴（9988）升5.1%，報251.8元。美團（3690）升3%，報194元。

螞蟻集團啟動A+H上市計劃，加上滴滴出行擬本港上市，港交所（0388）大升5.7%，開報365.8元。其他金融股造好，友邦（1299）升1.1%、平保（2318）升2%、建行（0939）升1.15%。