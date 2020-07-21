內媒：全球最大獨角獸螞蟻集團擬上市　誰是大「BOSS」？

中國阿里巴巴集團（簡稱阿里）旗下最有價值的資產，非螞蟻集團莫屬。螞蟻集團昨日（20日）決定，啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主機板尋求同步發行上市的計劃，引發市場關注。

據《中國基金報》報道，螞蟻集團尋求IPO估值至少2,000億美元，中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利負責其香港IPO事宜。

據《路透》披露螞蟻集團2019年業績，實現營業收入1,200億元（人民幣‧下同），淨利潤為170億元。

據Wind數據統計，目前，科創板所有上市公司的市值總和為27,029億元，若按2,000億美元的估值計算，螞蟻集團上市成功後，將佔據科創板總市值比例超過51%。

7月13日，阿里2020財年報吿顯示，馬雲在螞蟻持股約8.8%，並擁有50%表決權。目前，阿里巴巴持股螞蟻集團33%的股權，君瀚和君澳持有螞蟻集團50%股權，而君瀚屬於馬雲及阿里系、螞蟻系員工，君澳屬於阿里巴巴合夥的部分成員。

新京報﹕馬雲擁螞蟻50%表決權

據中國《新京報》7月21日報道，看似沒有直接持大頭股份的馬雲其實才是螞蟻集團背後的大BOSS。根據阿里披露的公開資訊，馬雲在螞蟻集團中擁有經濟利益，並且能夠行使君瀚和君澳持有的螞蟻集團股份的表決權，也就是說，馬雲控制著螞蟻集團約50%的表決權權益。

針對螞蟻集團上市，中國社會科學院金融研究所金融科技研究室主任尹振濤表示，「從支付寶升級到螞蟻金服，又從螞蟻金服升級到螞蟻集團，其脫胎於阿里獨立運行，一個重要的目標就是獨立上市，同時，上市也是一個企業達到階段性成功目標的標誌。其次，螞蟻集團這次同時在科創板和港交所上市，背後是中國資本市場的快速發展，科創板實施了註冊制，而香港作為金融中心也有特殊的地位，選擇在這兩個市場同時上市，這也是監管部門及市場各方希望看到的」。