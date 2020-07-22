中國科創板滿周歲　35歲博士級IT天才為首富　身家達300億元人幣

中國科創板推出剛滿一周年之際，催生出數百位億萬富翁，截至北京時間7月21日收盤，科創板已經誕生7位百億富豪。

據《澎湃新聞》報道，根據上海證券交易所官網披露的數據，截至7月21日，科創板共有133家上市公司，總市值為2.54萬億元（人民幣‧下同），總流通市值4,663.71億元，平均市盈率97.66倍。

Wind統計顯示，中芯國際（上海﹕688981）以超過2,700億元的市值成為科創板的「第一大塊頭」。金山辦公、中微公司、瀾起科技、滬矽產業、寒武紀的市值也超過千億大關。

據wind統計，截至7月21日收盤，科創板共有28隻「百元股」。其中，石頭科技股價最高，為406.30元，這也是目前唯一一隻股價超過400元的科創板上市公司。

國盾量子等股價破300元

碩世生物、金山辦公、安集科技、國盾量子、心脈醫療股價在300元以上。

據《中國基金報》報道，剛剛登陸科創板的AI晶片第一股寒武紀是科創板最年輕的公司，成立於2016年。上市僅兩個交易日，寒武紀就再度突破1,000億元市值，其創始人陳天石的個人財富也突破300億元，遠遠超過科創板其他富豪，列百億富豪榜首位。

招股書顯示，寒武紀的控股股東、實際控制人、董事長為陳天石，為中國科學技術大學計算機軟件與理論博士。

陳天石20出頭已獲博士

陳天石出生於1985年，16歲考入中科大少年班，二十出頭就博士畢業，31歲研發出首款人工智慧晶片，在AI晶片研究領域已經有超10年經驗。

《上觀新聞》報道，截至7月20日，科創板已經有132家企業完成網上網下發行，平均發行價格為31.55元，共計募集資金2,049.39億元。

日前，上海證券交易所還發布了《科創板上市公司股東以向特定機構投資者詢價轉讓和配售方式減持股份實施細則》，用於完善科創板股份減持制度。