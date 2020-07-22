中美關係升溫　港股尾市急挫　全日跌577點收市

美股三大指數僅納指下滑，科技股早段強勢後缺乏動力，拖累納指破頂後倒跌收市，全日跌86點，收報10680點。道指升最多345點，一度升穿兩萬七大關，收市報26840點，上升159點。標指連續3日上升，收報3257點，上市5點。市場聚焦美股周三市微軟及Tesla業績，港股科技股料亦隨美回吐。

【16:12】美國要求中方關侯斯頓總領事館 恒指以全日低位收市

中美關係突變差，美國政府要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館，中方表示必將作出正當和必要反應。恒指尾市突急挫，最終收報25057點，下跌577點。國指收報10243點，跌201點。全日主板成交1,556億元。

騰訊（0700）跌4.4%，收報539元。港交所（0388）跌近5%，收報361.2元。平保 （2318）跌1.6%，收報85元。三桶油逆市升，中石油（0857）升逾4%。

【15:03】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3333點，升12點或0.4%，深成收市報13657點，升120點或0.9%，滬深300收市報4714點，升23點或0.5%，創業板收市報2769點，升32點或1.2%。

【15:01】盈健醫療曾飆86%

新冠病毒測試需求大升，有份提供相關測試的盈健醫療﹙1419﹚借勢炒上，一度飆近九成，現仍升64.5%至1.02元，成交額568萬元。

【14:39】亞股走勢偏軟 日股跌逾百點

亞太區股市普遍低收，日股收市報22751點，跌132點或0.6%，澳洲ASX 200指數收市報6075點，跌81點或1.3%，台灣加權指數收市報12473點，升75點或0.6%，南韓KOSPI指數收市報2228點，跌不足1點或0.01%。

【12:02】恒指半日升20點

恒指中午收市報25655點，升20點；國指中午收市報10490點，升45點，成交額為738.2億元。

今早科技股走勢轉弱，騰訊（0700）跌1%，中午收市報558.5元，美團（3690）跌2.9%，中午收市報199元，網易（9999）跌0.9%，中午收市報147.8元。

港交所（0388）今早再創新高，其後回落，中午收市報377.2元，跌0.7%。

【11:38】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3360點，升39點或1.2%，深成中午收市報13755點，升219點或1.6%，滬深300中午收市報4755點，升64點或1.4%，創業板中午收市報2789點，升52點或1.9%。

【09:55】大股東撤回罷免CEO及CFO 思捷揚逾8%

思捷（0330）既獲大股東羅琪茵連番增持，亦撤回罷免CFO及CEO方案，帶動今早股價上揚，最新報1.25元，升8.7%。

【09:51】金礦股獲追捧

金價再創自2011年9月以來新高，帶動金礦股上揚，招金（1818）升4.1%，最新報10.36元，山東黃金（1787）升6%，最新報22.05元，靈寶（3330）升6.3%，最新報1.52元，紫金（2899）升5.5%，最新報5.01元。

黃金ETF亦上揚，SPDR金ETF （2840）升2%，最新報1,356元；FL二南方（7299）升3.9%，最新報9.01元。

【09:35】日股跌 台股升

亞太區股市走勢個別，日股跌69點或0.3%，最新報22814點，澳洲ASX 200指數最新報6100點，跌56點或0.9%，台灣加權指數最新報12468點，升70點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報2231點，升2點或0.1%。

【09:31】內地股市低開 深成險守13500點

內地股市低開，上證最新報3315點，低開5點或0.2%，深成最新報13507點，低開28點或0.2%，滬深300最新報4682點，低開8點或0.2%，創業板最新報2725點，低開11點或0.4%。

【09:20】恒指低開60點 科技股回吐

恒指低開60點，報25575點。國指低開7點，開報10437點。「ATM」隨美股回吐，騰訊（0700）回吐1.95%，報553元。阿里巴巴（9988）低開2.2%，報251.4元。美團點評（3690）低開4.6%，開報195.6元。「港版納指」另外兩大重磅股小米（1810）跌1.1%、舜宇（2382）跌0.5%。

重磅藍籌方面，友邦（1299）跌0.5%，開報72.9元。中國平安（2318）跌0.7%，開報85.75元。滙豐（0005）平開報37.5元。中移動（0941）平開報54.4元。