美國議員敦促政府對華採強硬立場　部分中概股或被除牌

美國的資本市場曾經是中國企業的「淘金」之地，但今後這樣的形勢或許難以為繼，原因是美國政府要對赴美上市的中資企業加強審查。

《路透》周二（21日）報道，一位美國高階議員呼籲，將未達到美國審計標準的在美上市中國公司從美國證券交易所摘牌，敦促白宮在加大對中國施壓之際採取強硬立場。

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在一封日期為7月21日的信中提出了上述建議。這封信發給了相關政府官員，後者的任務是在8月初之前向白宮提供更好保護對中國企業有敞口的美國投資者的建議。

魯比奧寫道，「在美國交易所上市，但其審計不接受美國當局審查的企業，應該摘牌。不向美國審計監管機構公眾公司會計監督委員會（PCAOB）提供審計報吿的中國公司，也應被禁止在美國進行首次公開發行（IPO）。」

英國《每日電訊報》的文章《美中轉戰金融新戰場》指出，不少專業人士認為美國此舉背後另有圖謀。文章引用美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員尼古拉斯·拉迪（Nicholas Lardy）的言論：「美國政府的每個機構都在努力尋找一切手段，以懲罰中國或中國企業及個人。並不是說美國資本市場對中國企業關閉了大門，這些公司就會垮掉，真正的受害者是美國的投資者。」