美國出現企業破產潮　2020年上半年破產申請增加26%

消息稱，新冠肺炎大流行正在美國掀起企業破產潮，成千上萬的零售商、能源公司和其他企業已經受到重創。

《央視網》報道，根據法律服務公司Epiq Global的數據，截至6月30日的2020年上半年，已有超過3,600家美國企業申請破產保護，比2019年同期增加26%。僅在6月份，隨著美國各地疫情反彈，經濟復甦陷入停滯，美國企業破產申請比2019年同期增加了43%。

2020年宣佈破產的品牌包括兒童主題餐廳Chuck E. Cheese、租車公司Hertz、時尚集團J. Crew、百貨公司J.C. Penney和Neiman Marcus，它們只是疫情爆發以來破產潮的一小部分。

新冠肺炎疫情導致美國多家企業關閉，同時也導致失業人員增加。圖為2020年4月2日，密西西比州北傑克遜的WIN就業中心，一名保安在玻璃門後遞給失業人員一張失業救濟金申請表。（AP）

同時，不少財務專家認為，更糟糕的情況還在後面。其中，零售商和能源公司尤其脆弱。例如，石油生產商Lonestar Resources和服裝零售商Tailored Brands等公司最近跳過了債券支付，這是企業財務困境的常見表現。

「隨著政府用於穩定經濟的救助計劃開始到期，申請破產為面臨日益嚴峻財務困境的家庭和企業提供了保護。」美國破產協會執行董事艾米·奎肯博斯（ Amy Quackenboss）稱，「預計（破產）申請將因此開始增加。」