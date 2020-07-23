數據顯示：近千企業內部高管7月大量拋售美股

隨著美國股市攀升至20年來最昂貴的水準，消息稱，上市公司高管正表現出焦慮跡象。在市場3月份見底時正確買入的企業內部人士，目前主要在賣出。

據《新浪網》周四（23）日報道，Washington Service彙總數據顯示，近1,000位企業高管7月出售了自己公司股票，與內部買家的比例達到5比1。在過去三十年中，只出現過兩次賣出/買進比率比現在高。

美股近期漲勢趨緩。（Reuters）

該機構研究主管Jonathan Moreland表示，在過去4周，出現內部人士拋售的企業比有內部人士買入的企業多出186%，接近於過去十年往往預示短期市場見頂的200%水準。

內部人士拋售發生在標普500指數從3月份低點上漲了45%以上之際。如今，即使面對新冠肺炎疫情和經濟衰退的影響，科技股仍處於歷史高位，一些企業高管因此減持股票。

儘管一些分析師警吿稱不要過多解讀內部交易，因為估值以外的因素可能會影響這種交易。但2020年和2018年類似指標飆升都預示了股市下跌。

7月出售自己公司股票的內部人士包括UnitedHealth Group Inc．董事長Stephen J． Hemsley和摩根士丹利首席執行官James Gorman等。彭博彙總數據顯示，企業內部人士近期出售價值5,260萬美元的股票，而購買股票價值為340萬美元。