【持續更新】恒指半日升93點　重上25100點

美股三大指數向上，因國會將繼續磋商新一輪財政刺激方案，及新冠病毒疫苗有正面消息。道指低開後重上27000關，收市報27005點，升165點。納指升25點，收報10706點。標指升18點，收報3276點。

【12:05】恒指半日升93點

恒指半日升93點，中午收市報25151點；國指升27點，中午收市報10270點，成交額為829.3億元。

科技股再成為投資者關注對象，騰訊（0700）升2%，中午收市報550元，美團（3690）升3.1%，中午收市報198.2元，不過京東（9618）逆市下跌，中午收市報240.6元，跌0.7%。

港交所（0388）重拾升勢，中午收市報371.2元，升2.8%。

手機設備股上揚，瑞聲（2018）升12.1%，中午收市報59.4元，舜宇（2382）升2.9%，中午收市報139元，比亞迪電子（0285）升3.1%，中午收市報23.5元。

【11:45】內地股市半日低收 上證失守3300點

內地股市低收，上證中午收市報3293點，跌39點或1.2%，深成最新報13477點，跌179點或1.3%，滬深300最新報4663點，跌51點或1.1%，創業板中午收市報2758點，跌10點或0.4%。

【10:33】九置挫逾3% 為抗疫港府不排除關商場

商場收租股九置﹙1997﹚挫3.1%至29.8元。新冠肺炎疫情持續，食物及衛生局長陳肇始接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，倘疫情繼續嚴峻，不排除會推更嚴厲措施。被問到會否進一步要求關閉商場及商店，陳肇始說，如疫情一直沒有好進展，便需再收緊社交距離措施，任何措施都是方向。

【10:12】亞股走勢個別

亞太區走勢個別，澳洲ASX 200指數最新報6089點，升14點或0.2%，台灣加權指數最新報12419點，跌54點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2213點，跌14點或0.7%。

【09:28】內地股市高開 上證守3300點

內地股市低開，上證最新報3306點，跌27點或0.8%，深成收市報13511點，跌145點或1.1%，滬深300最新報4668點，跌45點或1%，創業板最新報2740點，跌28點或1%。

【09:20】恒指高開177點 騰訊、港交所齊升1.3%

恒指高開177點，報25235點。國指高開63點，開報10306點。騰訊（0700）升1.3%，開報546元。阿里巴巴（9988）低開1.2%，報245元。美團點評（3690）低開0.9%，開報190.5元。

港交所（0388）升1.3%，報366元。友邦（1299）升1.4%，開報72.95元。中國人壽（2628）升1%，開報18.8元。滙豐（0005）升0.3%，開報36.7元。