【持續更新】恒指高開177點　騰訊、港交所齊升1.3%

美股三大指數向上，因國會將繼續磋商新一輪財政刺激方案，及新冠病毒疫苗有正面消息。道指低開後重上27000關，收市報27005點，升165點。納指升25點，收報10706點。標指升18點，收報3276點。

【10:12】亞股走勢個別 日股跌132點

亞太區走勢個別，日股最新報22751點，跌132點或0.6%，澳洲ASX 200指數最新報6089點，升14點或0.2%，台灣加權指數最新報12419點，跌54點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2213點，跌14點或0.7%。

【09:28】內地股市高開 上證守3300點

內地股市低開，上證最新報3306點，跌27點或0.8%，深成收市報13511點，跌145點或1.1%，滬深300最新報4668點，跌45點或1%，創業板最新報2740點，跌28點或1%。

【09:20】恒指高開177點 騰訊、港交所齊升1.3%

恒指高開177點，報25235點。國指高開63點，開報10306點。騰訊（0700）升1.3%，開報546元。阿里巴巴（9988）低開1.2%，報245元。美團點評（3690）低開0.9%，開報190.5元。

港交所（0388）升1.3%，報366元。友邦（1299）升1.4%，開報72.95元。中國人壽（2628）升1%，開報18.8元。滙豐（0005）升0.3%，開報36.7元。