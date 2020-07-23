瑞銀上調內地今年GDP增長預測至2.5%

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指，由於內地次季度GDP反彈幅度超預期，上調2020年全年GDP增速預測至2.5%。

汪濤表示，受惠內需大幅改善、出口強於預期，內地二季度GDP增速反彈幅度超預期，考慮到大部分國內經濟活動已基本恢復常態，三及四季度GDP按季增長勢頭應會減弱，但假設疫情不再大規模爆發下，整體經濟仍有望進一步回暖。

不過，隨著國內消費轉為正增長，房地產和基建投資繼續保持穩健，即便按季增速大幅放緩，下半年實際GDP按年增速也應能反彈至5.5%至6%。同時，考慮到近期南方洪災的影響和整體經濟反彈超預期，將今明兩年CPI增速預測分別小幅上調至2.5%和2.1%。

餐飲及線下娛樂行業有望好轉

汪濤認為，一些目前恢復相對滯後的行業，比如餐飲、國內旅遊、線下娛樂等，也有望繼續好轉，消費者可能增加在體育及健身、醫療保健、日用品、教育、電信服務和公共事業方面的支出。

另一方面，受益於大規模地方政府專項債券發行，以及建設活動進一步回暖，預計下半年基建投資還會進一步走強。雖然居民的購房意願走弱，但受益於房貸條件放鬆、利率下降，地方政府邊際放鬆政策，以及近期的土地和戶籍改革，下半年房地產活動有望在二季度的大幅反彈後繼續溫和增長。

該行認為，房地產市場會間接受益於整體貨幣信貸政策寬鬆，全域性的房地產政策也應不會被明顯收緊，預計今年房地產銷售和新開工均按年微跌1至3%，好似此前預期的跌5至7％和4至6％；並預計房地產投資增速放緩至3至5%，此前預計放緩至2至4%。