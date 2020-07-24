微軟多數業務強勁增長　成新冠肺炎疫情時期大贏家

截至2020年6月30日的第二季度，微軟（Microsoft）實現營收380.3億美元，按年增長13%，高於市場預期的365億美元。分析表示，微軟成為新冠肺炎疫情期間的大贏家。

淨利潤下滑是因為當季微軟計入了關閉實體店業務的4.5億美元相關支出，關閉了Mixer視頻遊戲直播業務，收購了軟件自動化公司Softmotive、網絡安全公司CyberX、通訊軟件公司Metaswitch等諸多創業公司。

2019年，微軟財報全年營收1,430億美元，實現利潤442.8億美元，雙雙創下了歷史新高，按年分別增長14%和13%。新冠肺炎疫情非但並沒有衝擊到微軟業績，反而給微軟的雲服務、Windows和生產力業務需求都帶來了提振。

比爾·蓋茨（Bill Gates）2014年卸任微軟董事會主席，但他從2008年開始就將更多時間和精力投入到慈善工作中。（視覺中國）

當季微軟「智慧雲」部門營收134億美元，按年增長17%，高於市場預期的131億美元。微軟並不單獨公佈Azure公有雲業務的具體業績，而是和服務器、GitHub、SQL等業務一道列在「智慧雲」業務部門。微軟表示，Azure業務營收按年增長47%，當季商業合同按年增長了12%。

在疫情停擺期間，企業的遠程辦公更需要公有雲服務的支持，也給PC市場和生產力軟件需求帶來明顯提振。IDC數據顯示，2020年第二季度全球PC出貨量按年強勢增長11%，一掃過去數年「後PC時代」的疲軟勢頭。

受這一市場需求提振，微軟當季「更多個人計算」部門當季營收129億美元，按年增長14%，高於分析師預期的114.8億美元。該部門包括了Windows業務、Xbox遊戲主機以及Surface等硬體業務。Windows消費者授權當季業務營收增長了34%。全球大規模居家也給微軟的Xbox遊戲內容和服務業務帶來了需求，當季這一業務營收增長了65%。

此外，包括Office、LinkedIn和Dynamics業務的「生產力與業務流程」部門當季營收118億美元，按年增長6%，但低於市場預期的119.1億美元。當季微軟唯一下滑的業務是互聯網搜索廣吿業務，當季下滑18%。

雖然當季業績大豐收，但微軟股價盤後卻小幅回吐，這主要受微軟當前季度營收增長目標低於市場預期影響。

LinkedIn營收雖增10%，仍全球裁員960人，裁員比例6%。（資料圖片）

微軟據報裁員數千人

另據路透社報道，微軟決定在全球範圍內裁員數千人，主要涉及到海外地區的營銷和銷售團隊。目前微軟在全球擁有12萬名員工，其中19%是營銷和銷售團隊員工。此前微軟已經決定關閉實體零售店業務，計入4.5億美元的支出，但當時微軟表示不會進行裁員。

其中，當季營收增長了10%的LinkedIn也決定全球裁員960人，裁員比例6%。LinkIn此次裁員主要涉及到全球銷售和人才招聘業務，首席執行官（CEO）羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）解釋，新冠肺炎疫情危機影響到了全球企業的招聘需求，公司需要確保精力和資源專注於最具戰略意義的優先業務。