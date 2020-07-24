美國兩大航空公司巨虧　CEO同時警吿：無疫苗難恢復

美國航空公司第二季度營收下降了86%以上，西南航空的營收也驟降近83%。

美國航空公司和西南航空公司財報顯示，這兩家公司雙雙蒙受了季度虧損，其首席執行官（CEO）均警吿稱，隨著美國許多地區新冠肺炎（COVID-19）疫情感染病例的上升，航空旅行需求可能會下滑。

由於旅行限制，疲憊不堪的旅客在返回美國的途中，在機場排起了長隊。（AP）

在第二季度中，這兩家總部位於德克薩斯州的航空公司營收都大幅下降，其中美國航空公司第二季度營收下降了86%以上，從2019年同期近120億美元降至16億美元；西南航空營收也驟降近83%，從2019年同期的59億美元下降至略高於10億美元。

這兩家航空公司CEO都預計，在新冠肺炎疫苗或療法問世之前，航空旅行需求不會完全恢復。病毒感染人數的飆升，再加上美國以外和紐約等州實施的旅行限制措施，正在粉碎航空公司迅速恢復需求的希望，促使它們在競相減少現金消耗的同時削減航班。

西南航空第二季度淨虧損9.15億美元，美國航空淨虧損12億美元。美國航空表示，在削減航班和控制飛機、且數千名員工自願休假之後，該公司將現金消耗率從4月份的每天1億美元降低到了6月份的每天3,000萬美元。與此同時，西南航空的現金消耗率也從4月的每天3,000萬美元降低到了6月的每天1,600萬美元。