華爾街資深專家警吿︰全球經濟恐被「眼鏡蛇效應」反噬

華爾街專家警吿，全球政府推出史無前例的貨幣及財政寬鬆政策，並大力介入經濟，雖然短期內可能推升股市，但事後可能會帶來比問題本身更糟糕的後果，這種「眼鏡蛇效應」似乎已開始浮現。

據報道，歐盟特別峰會剛剛通過了史上規模最大的財政援助計劃，美國政府新一輪紓困方案也呼之欲出。為抵禦新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，世界各國紛紛採取了不同程度的貨幣或財政刺激措施。

對此，華爾街資深評論人Larry McDonald指出，全球正處於經濟史上最大的「眼鏡蛇效應」的早期階段，而這將對市場產生一場災難，且帶來無法想象的影響。

2020年7月8日，在歐洲議會上，歐盟輪值主席國德國表示，必須在未來6個月陪伴27國集團度過嚴重危機時期，並努力限制疫情造成的經濟損失。（AP）

所謂「眼鏡蛇效應」，據說是印度德里曾「蛇滿為患」，因此政府頒佈法令稱每打死一條眼鏡蛇都可以領取賞金。起初這個策略很奏效，但後來生意人開始為賞金而「飼養」眼鏡蛇，迫使政府取消賞金。養殖者見無利可圖把蛇都放了，放出去的蛇繼而大量繁殖，結果眼鏡蛇族群數量不減反增。

因此，所謂「眼鏡蛇效應」，指的是針對某問題的解決方案，反而使該問題惡化，也被用於形容政治和經濟政策下錯誤的刺激機制。

麥克唐納表示，當前「眼鏡蛇效應」就正在顯現，公共政策以及政府對經濟的干預將產生意想不到的負面後果。（法新社）

麥克唐納：大規模經濟刺激措施或將導致經濟崩潰

Larry McDonald表示，當前「眼鏡蛇效應」就正在顯現，公共政策以及政府對經濟的干預將產生意想不到的負面後果。

他在《熊陷阱報吿》（the bear traps report）博客上寫道，他相信全球正處於經濟史上最大的眼鏡蛇效應早期階段。為使經濟免於通縮導致的蕭條，全球已出台了超過15萬億美元的大規模貨幣和財政刺激措施，但這卻將帶來惡性通脹式的經濟崩潰。

麥克唐納認為，如果政府知道這樣的崩潰即將來臨，並決定改變其政策進程，那麼通縮導致的蕭條將接踵而至，後果將比當局根本沒有干預要嚴重得多。