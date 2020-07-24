【持續更新】港股跌勢加深　大瀉逾500點　騰訊挫4.1%

美股全線下跌，美國上周新申領失業救濟金人數升至141.6萬人，多過預期，是近4個月來首次上升。蘋果及Tesla被唱空，科技股遭拋售，納指挫2.3%，收市報10461點，下跌244點。道指收報26652點，跌353點。標指結束4日升勢，收報3235點，跌40點。

【12:00】恒指半日失守25000點大關

恒指半日失守25000點大關，中午收市跌近461.31點或1.83%，報24801.69點；國指亦挫205.64點或1.99%，報10119.61點。

內地A股，上證指數半日收跌2.25%，失守3300點關口，報3250.37點；深成指半日收報13190點，挫471點或3.45%。

騰訊（0700）跌4.578%，報531.5元；瑞聲科技（2018）跌3.008%，報58.05元；舜宇光學（2382）趺0.501%，報139.1元。

【11:51】恒指大瀉逾500點 未能止跌

A股跌勢加深，拖累恒指失守25000點大關，累跌逾500點或2.07%，報24738.98點；國指挫228.95點或2.22%，報10096.30點。

騰訊（0700）跌4.12%，報534元。瑞聲科技（2018）跌2.005%，報58.650元。舜宇光學（2382）則逆市升0.286%，報140.2元。

【11:01】港股失守25000點關

港股跌勢加深，恒指失守25000點大關。恒指現挫309點或1.23%，報24949點；國指挫115點或1.12%，報10209點。

騰訊（0700）跌3.4%，報538元。

【09:39】高銀賣啟德地 一度抽升近五成

高銀金融﹙0530﹚遭「追債」，集團擬25億元出售啟德地皮，今早復牌後爆上，一度抽升近五成，現仍升27.3%報1.26元，成交額363萬元。

【09:39】中石油逆市升逾3%

中石油 （0857） 及中石化 （0386）公布轉讓主要油氣管道等資產予國家油氣管網集團，合共涉資逾約4,000億元人民幣。

受消息帶動，中石油逆市升3.2%；中石化則升0.6%。

【09:20】恒指低開222點

恒指低開222點，報25040點。國指低開86點，開報10239點。美科網股遭拋售下，「ATM」全線跌，騰訊（0700）跌2.7%，開報542元。阿里巴巴（9988）低開1%，報244.2元。美團點評（3690）低開3%，開報192.9元。

港交所（0388）跌1.3%，報371元。中國人壽（2628）跌1.5%，開報18.52元。滙豐（0005）跌0.7%，開報36.3元。