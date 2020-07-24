【持續更新】美科網股遭拋售　騰訊跌近3%　高銀賣地逆市開車

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美股全線下跌，美國上周新申領失業救濟金人數升至141.6萬人，多過預期，是近4個月來首次上升。蘋果及Tesla被唱空，科技股遭拋售，納指挫2.3%，收市報10461點，下跌244點。道指收報26652點，跌353點。標指結束4日升勢，收報3235點，跌40點。
【09:39】高銀賣啟德地 一度抽升近五成
高銀金融﹙0530﹚遭「追債」，集團擬25億元出售啟德地皮，今早復牌後爆上，一度抽升近五成，現仍升27.3%報1.26元，成交額363萬元。
【09:39】中石油逆市升逾3%
中石油 （0857） 及中石化 （0386）公布轉讓主要油氣管道等資產予國家油氣管網集團，合共涉資逾約4,000億元人民幣。
受消息帶動，中石油逆市升3.2%；中石化則升0.6%。
【09:20】恒指低開222點
恒指低開222點，報25040點。國指低開86點，開報10239點。美科網股遭拋售下，「ATM」全線跌，騰訊（0700）跌2.7%，開報542元。阿里巴巴（9988）低開1%，報244.2元。美團點評（3690）低開3%，開報192.9元。
港交所（0388）跌1.3%，報371元。中國人壽（2628）跌1.5%，開報18.52元。滙豐（0005）跌0.7%，開報36.3元。