【中美貿易戰】中國上周大規模採購美國玉米和大豆

美國農業部(USDA)7月23日表示，7月中旬美國玉米和大豆的周度出口銷售觸及數年高位，受益於中國的大規模採購。

另據路透中文網報道，截至7月16日當週，中國訂購美國玉米196.7萬噸，為有記錄以來最大單週玉米購買量。美國農業部的每週報吿還顯示，對中國的大豆銷量升至169.6萬噸，為2019年3月以來的最高水準。

中國採購推動美國一週玉米出口銷售總量達到254.8萬噸，為2018年3月以來最高，大豆出口銷售總量則達到266.6萬噸，為2018年12月以來最高。

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨23日收高，月大豆合約結算價上漲7美分，報每蒲式耳9.06-1/4美元。

得益於中國大規模採購，美國大豆和玉米出口創數年來的高位。（新華社）

即便如此，中國仍需在未來數月大幅增加對美國農產品的購買，以履行中美第一階段貿易協議中第一年365億美元的進口承諾。美國政府數據顯示，1月至5月，中國僅進口價值略超過60億美元的美國農產品。

另外，美國農業部23日稱，民間出口商報吿中國購買了13.2萬噸大豆，準備在9月1日開始的2020/21年銷售年度交付。

美國農業部已經連續八個交易日宣布對中國有新的大豆銷售。

中國上週表示，將堅持2020年早些時候與美國達成的第一階段貿易協議，但警吿說，若兩國關係繼續惡化，中國將對美國的「霸凌」手段作出回應。