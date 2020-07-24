中國關閉美國駐成都總領事館　A股重挫滬指跌近4%

撰文：童木
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中美緊張關係升級，中國7月24日決定撤銷美國駐成都總領事館，受此影響，市場避險情緒升溫，A股走勢大跌。
A股三大指數低開低走。截至收盤，滬指跌3.86%，報收3196點；深成指跌5.31%，報收12935點；創業板指跌6.14%，報收2624點。
盤面上，醫療、白酒、免稅店等前期熱點板塊相繼回調。煤炭等週期板塊相繼拉昇，豬肉等養殖板塊表現活躍。臨近午盤，三大指數持續殺跌，創業板指數、科創50指數持續走低。市場整體較為弱勢，賺錢效應一般，資金觀望情緒濃厚，黃金板塊較為活躍。午後，指數持續走弱，滬指一度跌超4%失守3200點，創指一度大跌6%，兩市成交額也連續第17個交易日破萬億元人民幣。
尾盤，軍工板塊跳水補跌，多數題材板塊集體走弱。兩市超3,500隻個股飄綠，「虧錢」效應持續放大，資金觀望情緒越發濃厚。此外，截至7月24日A股收盤，統計資料顯示北向資金合計淨流出163.57億元。其中滬股通淨流出92.99億元，深股通淨流出70.58億元。
中美緊張關係升級，對兩國資本市場和貿易往來都有不良影響。（視覺中國）
消息面上，據中國外交部網站消息，2020年7月24日上午，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館。