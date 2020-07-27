【持續更新】內地股市半日高收　上證3200點得而復失

美股上周全面下跌，憂慮中美關係，疫情未見緩和，不利市場投資情緒。道指上周五收市報26469點，下跌182點。科技股仍然受壓，納指收報10363點，下跌98點。標指收市報3215點，下跌20點。

【11:46】國泰曾低見5.38元 為近22年低位

早前已通過供股集資方案的國泰（0293），今早股價低見5.38元，為1998年8月以來新低，最新報5.46元，跌1.8%。

【11:35】內地股市半日上揚

內地股市半日高收，上證中午收市報3199點，升2點或0.1%，深成中午收市報12964點，升28點或0.2%，滬深300中午收市報4518點，升12點或0.3%，創業板中午收市報2632點，升4點或0.2%。

【09:45】獲納港股通名單 思摩爾國際大升一成

電子煙龍頭股思摩爾（6969）今日獲納入港股通名單，可供北水買賣，且納入恒指系列的成份股今日生效，股份現漲一成，報41.15元，最高曾見43.35元，成交額約7億元，市盈率達100倍。

【09:28】內地股市反彈 上證重上3200點

內地股市反彈，上證最新報3210點，高開13點或0.4%，深成最新報13013點，高開78點或0.6%，滬深最新報4535點，高開29點或0.7%，創業板最新報2639點，高開11點或0.4%。

【09:20】恒指高開204點

恒指高開204點，開報24909點。國指開報85點，開報10166點。「ATM」輕微反彈，騰訊（0700）升0.4%、阿里巴巴（9988）升0.8%、美團（3690）升1%。

港交所（0388）升0.3%，報361.6元。平保（2318）升0.4%，報83.75元。招行（3968）及滙豐（0005）靠穩，升0.3%及0.1%。金沙（1928）及銀娛（0027）齊升2%。