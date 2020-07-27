恒生科技指數首掛衝破7000點關　其後掉頭向下

被稱為「港版納指」的恒生科技指數今日正式登場，今早高開55點或0.8%，開報6918點，其後愈升愈有，截至9時40分已經衝破七千大關，報7011點，升148點。

恒生科技指數的五大重磅股為「ATMXS」，分別是Alibaba阿里巴巴（9988）、Tencent騰訊（0700）、Meituan美團點評（3690）、XiaoMi小米（1810）、Sunnyoptical舜字（2382）。今早五隻股份全線高開，升得最勁是舜宇升逾4%。

此外，大摩早前情景分析就預料，貓眼娛樂（1896） 、ASM太平洋（0522） 、聯想集團 （0992）可錄得的資金流入相對各股日均交易而言，比例最高。

恒生科技指數其後掉頭向下，至下午1時21分，最新報6682點，跌179點或2.6%。

恒生指數有限公司總經理關永盛表示，剛剛推出的恒生科技指數將提供一個機遇，吸引全球投資者進入香港正在興起的科技市場。他又指，隨著近幾年監管基礎設施的改變，以及通過股票通吸引中國內地投資者進入香港，「對無論是在中國還是已經在其他地方上市的大型中國科技股而言，所有條件都已經準備就緒」。

恆指公司董事兼研究分析主管黃偉雄表示，公司正研究推出追踪科技指數的ETF及衍生工具，目前反應空前熱烈，相信有多只ETF在香港和內地推出，但要視乎進展和監管審批，現積極討論。