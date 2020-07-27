中國上半年規模以上工業企業利潤降12.8%

中國國家統計局公佈，1月至6月，全國規模以上工業企業實現利潤總額25,114.9億元（人民幣‧下同），按年下降12.8%（按可比口徑計算），降幅比1月至5月收窄6.5個百分點。

1月至6月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額6,614.1億元，按年下降28.5%；股份制企業實現利潤總額18,247.1億元，下降13.7%；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額6,486.4億元，下降8.8%；私營企業實現利潤總額7,119.8億元，下降8.4%。

1月至6月，採礦業實現利潤總額1,647億元，按年下降41.7%；製造業實現利潤總額21,223億元，下降9.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2,245億元，下降8.7%。

新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，中國經濟正處於逐漸恢復階段。（Reuters）

1月至6月，在41個工業大類行業中，9個行業利潤總額按年增加，1個行業持平，31個行業減少。主要行業利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤總額按年增長27.2%，專用設備製造業增長20.7%，農副食品加工業增長14.8%，石油和天然氣開採業下降72.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降40.3%，化學原料和化學製品製造業下降32.2%，煤炭開採和洗選業下降31.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降29.4%，汽車製造業下降20.7%，電力、熱力生產和供應業下降9.5%，非金屬礦物製品業下降8.7%，電氣機械和器材製造業下降6.4%，紡織業下降5.6%，通用設備製造業下降1.1%，石油、煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。

1月至6月，規模以上工業企業實現營業收入46.31萬億元，按年下降5.2%；發生營業成本39.16萬億元，下降4.7%；營業收入利潤率為5.42%，按年降低0.48個百分點。

6月末，規模以上工業企業資產總計120.14萬億元，按年增長6.5%；負債合計68.41萬億元，增長6.4%；所有者權益合計51.73萬億元，增長6.5%；資產負債率為56.9%，按年降低0.1個百分點。

6月末，規模以上工業企業應收賬款15.34萬億元，按年增長12.7%；產成品存貨4.44萬億元，增長8.3%。

1月至6月，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.56元，按年增加0.42元；每百元營業收入中的費用為9.05元，按年增加0.23元。

6月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為78.8元，按年減少9.6元；人均營業收入為129.6萬元，按年減少1.5萬元；產成品存貨周轉天數為20.0天，按年增加2.5天；應收賬款平均回收期為56.6天，按年增加8.8天。

6月份，規模以上工業企業實現利潤總額6,665.5億元，按年增長11.5%，增速比5月份加快5.5個百分點。