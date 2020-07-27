全球併購交易額創2003年來新低　專家:恢復疫情前水平或需幾年

受新冠肺炎疫情影響，今年第二季度的全球併購交易額急劇下跌。根據富而德律師事務所（Freshfields Bruckhaus Deringer）今年第二季度的全球併購市場報告，4至6月的全球併購交易額為3186億元（美元‧下同），創下自2003年三季度以來的歷史新低。

其中，美國地區併購交易價值為760億元，併購交易宗數為1,749項；同期，歐洲地區併購交易價值為660億元，併購交易宗數為1,830項；亞太區併購交易價值為1,520億元，併購交易宗數為3,380項。從併購價值來看，科技、媒體和電信領域排名第一，其次是金融、消費品。

期內，大部分併購個案背後都有大型金融機構或私募基金的身影，首50大交易，有18項的買方為金融投資機構，相關數字在首季僅為12項。

另外，國家救市位列次季最大交易，航空業較明顯。法荷航集團、英國航空和西班牙國家航空共獲得數十億美元資金，德國漢莎航空獲90億歐元的政府救助計劃。

需時數年才回復至疫情前水平

首50大交易中，美國收購方佔17項交易，中國收購方佔11項交易，日本和南韓主導的併購交易亦上升。

該事務所併購業務聯席主管Robert Ashworth表示，隨着保護主義抬頭，全球跨境併購市場復甦將非常緩慢，恢復到疫情之前可能需要幾年時間。