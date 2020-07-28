滬深寫字樓供應過剩　高力國際料明年上海空置率將飆升至30%

新冠疫情爆發至今，中國經濟為逐步恢復正常，惟不少數據分析指出內地大城市的寫字樓情況不容樂觀，空置率達到十多年來最高水平。世邦魏理仕數據顯示，第二季上海高級寫字樓的空置率攀升至20%，深圳急增至21%，均為至少自2008年金融危機以來的最高水平；北京的空置率亦見2009年以來高位，達15.5%。

中國在首季為遏制疫情而採取嚴厲的封鎖措施，隨着措施相對見效，許多企業復工。但疫情陰霾未除，內地經濟僅溫和復甦，企業租戶們態度謹慎。高力國際集團寫字樓服務執行董事Michael Wu說，租戶普遍更保守，大部分選擇暫停擴張或搬遷計劃，並開始看到業主之間有激烈的租金競爭。

許多大城市有供應過剩的問題。據仲量聯行追蹤的14個主要樞紐地區，截至6月底的3個月，所有地區的租金均下滑，大部分是連跌兩個季度。

高力料滬深寫字樓租金跌1成

彭博對經濟學家的調查認為，中國經濟經歷第一季的低迷後，今年或增長2%，但全年增長仍將是1970年代以來的最低水平。這有機會進一步推升寫字樓空置率。

其中，高力國際估計，明年上海的寫字樓空置率將飆升至30%，然後才回落；並預計深圳在2022年將有近三分之一的高級寫字樓將出現空置。該行估計，寫字樓供應過剩將令兩地今年的租金跌約一成。

另外，仲量聯行估計，及至2023年，深圳的寫字樓總庫存預計將較去年底激增約60%，上海將攀升44%。